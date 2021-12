Wolfsburg-Schock: Lukas Nmecha fällt wochenlang aus

Der deutsche Nationalspieler Lukas Nmecha hat sich bei der 2:3-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend eine schwere Knöchelverletzung im rechten Fuss zugezogen.

Wie die Wölfe mitteilen, wird der 23-jährige Angreifer mehrere Wochen ausfallen. Damit verpasst er die abschliessende Bundesliga-Partie seines Teams in diesem Jahr beim FC Bayern am kommenden Freitag. Zudem wird er wohl auch zum Rückrundenstart gegen den VfL Bochum, der bereits am 9. Januar über die Bühne geht, nicht bereit sein.

Schwere Knöchelverletzung: Der VfL muss mehrere Wochen auf Lukas Nmecha verzichten ☹️. Gute Genesung, Lukas! 💚 ➡️ https://t.co/uM06E758QV#VfLWolfsburg pic.twitter.com/0rpxn0mPWW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 15, 2021

psc 15 Dezember, 2021 15:24