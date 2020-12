Wolfsburg tätigt 1. Neuzugang für die nächste Saison

Der VfL Wolfsburg hat für die nächste Saison bereits seinen ersten neuen Spieler verpflichtet: Das belgische Mittelfeldtalent Aster Vranckx kommt aus Mechelen zum Bundesliga-Klub.

Die Wölfe sichern sich die dienste am 18-jährigen Belgier bis 2025. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse für Aster Vranckx 8 Mio. Euro.

Der Neuzugang, der auch in der belgischen U19-Nationalmannschaft spielt, freut sich auf die neue Herausforderung ab nächster Saison: “Der VfL ist ein toller Verein, bei dem sich in der Vergangenheit immer wieder junge Spieler weiterentwickeln konnten. In Wolfsburg sind die Möglichkeiten für junge Spieler, den nächsten Schritt zu machen, hervorragend und ich freue mich schon, ab Sommer Teil des Teams zu sein. Bis dahin werde ich aber alles für Mechelen geben, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen.”

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer ist von den Qualitäten des Youngsters überzeugt: “Wir freuen uns sehr, dass uns Aster ab kommenden Sommer verstärkt und wir ihn langfristig an uns binden konnten. Er ist ein sehr talentierter Spieler, der mit 17 Jahren bereits Stammspieler in Mechelen wurde und im Mittelfeld variabel einsetzbar ist. Er identifiziert sich total mit unserem Weg, den wir mit dem VfL gehen wollen und es wird Spass machen, mit ihm zu arbeiten und ihn weiterzuentwickeln.”

