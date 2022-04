Wolfsburg will das Schweizer Duo Mbabu & Steffen loswerden

Der VfL Wolfsburg plant seine Zukunft ohne die beiden Schweizer Kevin Mbabu und Renato Steffen.

Die beiden Nationalspieler sind jeweils noch bis Juni 2023 an den Bundesligisten gebunden. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg möchten die Wölfe das Schweizer Duo aber schon in diesem Sommer abgeben. Renato Steffen spielt in der stark besetzten Offensive unter Trainer Florian Kohfeldt keine zentrale Rolle mehr. Der 30-Jährige schnürt seine Schuhe bereits seit vier Jahren für den Klub.

Kevin Mbabu kommt auf der rechten Seite nicht am deutschen Nationalspieler Ridle Baku vorbei, auf den Wolfsburg voll setzt. Als Ablöse für den 27-Jährigen fordert der Verein angeblich 7 Mio. Euro Ablöse. Er stiess im Sommer 2019 von den Young Boys zum deutschen Erstligisten.

psc 25 April, 2022 21:40