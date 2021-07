Wolfsburg holt U21-Europameister Lukas Nmecha zurück

Der deutsche U21-Europameister Lukas Nmecha steht definitiv vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Und nicht nur dies: Der 22-Jährige wird wohl ausgerechnet zum VfL Wolfsburg zurückkehren, wo er in der Hinrunde der Saison 2019/20 bereits spielte, aber nicht richtig auf Touren kommt. Nun erfolgt der Wechsel des ManCity-Profis zu den Wölfen laut übereinstimmenden Medienberichten definitiv. Rund 8 Mio. Euro sollen für Nmecha fliessen. Der neue Trainer Mark van Bommel will im Angriff voll auf den jungen Deutschen setzen. Im Zentrum könnte es aber schwierig werden, an Torjäger Wout Weghorst vorbeizukommen.

psc 15 Juli, 2021 11:45