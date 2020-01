Wolves-Coach Santo bestätigt: Vallejo-Leihe beendet

Die Leihe von Jesus Vallejo von Real Madrid an die Wolverhampton Wanderers wird frühzeitig beendet, das bestätigt Wolves-Trainer Nuno Espirito Santo.

“Er wird gehen, weil er spielen möchte”, verkündete Wolves-Trainer Nuno Espirito Santo am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der Verteidiger hat in England nur sieben Pflichtspiele absolviert – letztmals im Oktober!

Zwar weiss Santo um das Potential des spanischen U21-Europameisters Bescheid, jedoch wollte es einfach nicht so recht klappen: “Er ist ein junger, talentierter Spieler, den wir mit hohen Erwartungen geholt haben. Aber es hat nicht funktioniert. Es ist daher an der Zeit, dass er geht und einen Verein findet, bei dem er spielen und sich entwickeln kann, denn das Talent hat er.”

Trotz Vertrag bei Real Madrid bis 2021 wird Vallejo aber nicht zurück zu den Königlichen kehren. Zumindest vorerst nicht. Laut Medienberichten aus Deutschland wird der 22-Jährige sowohl mit einer möglichen Leihe zur Eintracht Frankfurt, an die er schon in der Saison 2016/17 verliehen war, und mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

adk 4 Januar, 2020 12:06