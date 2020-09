Zidane rät Jovic zu Leihe für mehr Spielzeit

Luka Jovic schafft bei Real Madrid bislang nicht den Durchbruch. Sein Trainer Zinédine Zidane rät dem Serben deshalb offenbar zu einer Leihe.

Im vergangenen Sommer wechselte der Stürmer für 60 Millionen Euro von der Eintracht Frankfurt zu den Königlichen, vermochte dort bis dato aber nicht zu überzeugen. An Karim Benzema führt im Mittelsturm kein Vorbeikommen, so dass Zinédine Zidane nach Informationen der “Marca” Jovic nun dazu geraten hat, eine Leihstation aufzusuchen.

Zuletzt wurde der 22-Jährige bereits mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Dabei wurde der Angreifer mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Der deutsche Hauptstadtklub wird nach dem Transfer von Jhon Cordoba aber wohl kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Jovic haben. An Interessenten scheint es aber noch nicht zu mangeln, weshalb es weiter spannend bleibt. Für den LaLiga-Auftakt bei Real Sociedad steht der Ex-Bundesliga-Star zumindest im Aufgebot von Real Madrid.

adk 20 September, 2020 17:13