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Lizenzentscheid der SFL: Bellinzona fällt durch

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 17:45
Lizenzentscheid der SFL: Bellinzona fällt durch

Die Swiss Football League hat die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt und die Lizenzentscheide in erster Instanz gefällt. Insgesamt erhielten 21 der 22 Klubs aus Swiss Super League und Swiss Challenge League grünes Licht. Grundlage der Bewertung waren zahlreiche Kriterien – von Finanzen über Infrastruktur bis hin zu sportlichen, administrativen sowie nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten.

Während in der Super League alle Vereine die Anforderungen erfüllten, gab es in der Challenge League einen negativen Entscheid: AC Bellinzona wurde die Lizenz verweigert. Ausschlaggebend waren laut Ligaangaben finanzielle Gründe, die eine Spielberechtigung aktuell unmöglich machen.

Positive Nachrichten kommen hingegen aus der Swiss Promotion League: Mit SC Kriens, SC Brühl SG und FC Biel-Bienne 1896 haben gleich drei ambitionierte Teams die Lizenz erhalten und damit die Möglichkeit, in die Challenge League aufzusteigen. Anders verlief es beim FC Schaffhausen, der sein Gesuch im Laufe des Verfahrens aufgrund der sportlichen Situation zurückzog.

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