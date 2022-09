Aarau-Profi Milot Avdyli erstmals für kosovarische U21-Nati aufgeboten

Grosse Ehre für den erst 20-jährigen Offensivspieler Milot Avdyli vom FC Aarau. Der Youngster wurde für die kosovarische U21-Nationalmannschaft einberufen.

Avdyli kam in dieser Saison beim FCA in sieben von acht Challenge League-spielen als Joker zum Einsatz. Nun kann er auf ein baldiges Debüt für Kosovos U21 hoffen. Der polyvalente Angreifer wuchs in seiner Heimat auf und schaffe im Februar 2021 den Sprung nach Aarau. Dort steht er vorerst bis Saisonende unter Vertrag.

psc 15 September, 2022 14:33