Der FC Aarau holt Flavio Caserta von YF Juventus zurück zu den Profis

Der FC Aarau holt Flügelspieler Flavio Caserta mit sofortiger Wirkung vom SC Kriens zurück ins eigene Profiteam.

Der 19-jährige lief in dieser Saison zunächst für den FC Rapperswil-Jona auf und bestritt danach auch zwölf Spiele für den SC YF Juventus Zürich in der Promotion League. Nun kehrt Caserta vorzeitig zum FCA zurück, wo er über einen Vertrag bis 2025 besitzt. Für die Aargauer lief er bisher in 19 Partien auf.

Unser Flügelspieler Flavio Caserta gehört ab sofort wieder zum Kader der 1. Mannschaft, nachdem er in der Hinrunde in der Promotion League aktiv war. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/wvvOl7PIOB#ZämeFörAarau pic.twitter.com/AwQxM3V7hl — FC Aarau (@FCAARAU) March 10, 2023

psc 10 März, 2023 16:51