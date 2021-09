Fix: Der FC Aarau krallt sich einen Ex-Monaco-Stürmer

Der FC Aarau nimmt bis Jahresende den französischen Angreifer Gobé Gouano unter Vertrag.

Der 20-jährige Mittelstürmer mit ivorischen Wurzeln stand zuletzt bei Monaco unter Vertrag, wo er in der zweiten Mannschaft zum Zug kam. Seit Anfang Juli war er ohne Vertrag, was eine Verpflichtung ausserhalb des Transferfensters möglich macht. Gouano trainiert am Donnerstag bereits erstmals in Aarau. Der Kontrakt läuft bis Jahresende und enthält eine Option zur Verlängerung bis Juni 2023.

Bienvenue, @gouano9! 💪🏼 Der FC Aarau verpflichtet den 20-jährigen Angreifer Gobé Gouano, welcher zuletzt beim AS Monaco FC unter Vertrag gestanden ist, bis zum Jahresende – mit einer Option bis 2023. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/HBZHmfWMyt#ZämeFörAarau pic.twitter.com/1hwDmtSasn — FC Aarau (@FCAARAU) September 2, 2021

psc 2 September, 2021 10:48