Der FC Aarau spendet Matcheinnahmen an die Ukraine

Der FC Aarau wird einen Teil der Matcheinnahmen des kommenden Heimspiels gegen den FC Schaffhausen am Freitag für die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in die Ukraine und auf der Flucht spenden.

Wie der Challenge Ligist mitteilt fliesst pro Matchbesucherin und Matchbesucher 1 Franken an die Glückskette und das entsprechende Projekt. Der FC Aarau betont, dass er mit seinen Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sei. Der kriegerische Angriff Russlands wird aufs Schärfste verurteilt.

Der Verein will mit dieser Aktion ein Zeichen für Solidarität & Frieden setzen. Vor dem Spiel und in der Pause werden sowohl die LED-Werbebanden wie auch der Big Screen punktuell in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb erscheinen.

psc 3 März, 2022 14:36