Fix: Der FC Aarau nimmt François Affolter unter Vertrag

Der FC Aarau nimmt den zuletzt vereinslosen Abwehrspieler François Affolter unter Vertrag.

Der 28-Jährige hielt sich zuletzt bereits bei den Aargauern fit und kam auch schon in einem Testspiel gegen die U21 des FC Basel zum Einsatz. Jetzt hat der Challenge League-Klub Affolter mit einem Vertrag bis Saisonende (plus Option) ausgestattet.

Zuletzt spielte der routinierte Abwehrspieler in der MLS bei den San José Earthquakes. Dort lief sein Vertrag aber Ende des letzten Jahres aus. In der Super League war er in der Vergangenheit bereits für YB und den FC Luzern tätig. Er bestritt einst auch fünf Länderspiele für die Schweizer Nati.

psc 19 Februar, 2020 16:15