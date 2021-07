Mit 25 Jahren: Peralta beendet Karriere

Der FC Aarau kann in der neuen Saison nicht mehr auf Miguel Peralta zurückgreifen. Das Eigengewächs beendet bereits im Alter von 25 Jahren seine Karriere.

Nach seiner fussballerischen Ausbildung im Nachwuchs stand Miguel Peralta während sieben Jahre beim FC Aarau unter Vertrag. Der nun 25-Jährige zieht darunter nun einen Schlussstrich und beendet seine aktive Karriere.

“Ich habe diesen Entscheid getroffen, weil ich meinem Körper etwas Ruhe gönnen möchte. Mein Körper hat in den vergangenen Jahren viel geopfert für meinen Traum und ich will ihm etwas zurückgeben”, wird Peralta in der dazugehörigen Mitteilung zitiert. Der Schweizer mit spanischen Wurzeln riss sich bereits viermal das Kreuzband, ausserdem hatte Peralta schon einen Meniskusschaden in beiden Knien verkraften müssen.

Peralta wird dem FC Aarau allerdings erhalten bleiben und verschiedene Projekte und Aufgaben im administrativen Bereich übernehmen. Im FCA-Trikot absolvierte der Flügelspieler insgesamt 49 Pflichtspiele.

Danke für alles, Migi! ❤ Unser langjähriger Flügelspieler Miguel Peralta hat sich entschieden, seine Fussballerkarriere mit sofortiger Wirkung zu beenden, wird dem FC Aarau jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/VZEqrqpDFv#ZämeFörAarau pic.twitter.com/5ov2ZCMFdg — FC Aarau (@FCAARAU) July 4, 2021

aoe 5 Juli, 2021 11:33