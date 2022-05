Nach Nicht-Aufstiegsdrama: Aarau verkündet 1. Neuzugang für nächste Saison

Der FC Aarau hat den Aufstieg am vergangenen Samstag trotz hervorragender Ausgangslage auf dramatische Art und Weise verpasst. Die Planungen für die nächste Challenge League-Saison müssen weitergehen. Mit Ivo Candé (18) wird ein erster Neuzugang präsentiert.

Der portugiesische Mittelfeldspieler spielte im vergangenen Halbjahr beim portugiesischen Drittligisten SC Mirandela und unterzeichnet in Aarau nun einen Vertrag bis 2025. Wie 4-4-2.ch weiss, stand seine Verpflichtung bereits seit einiger Zeit fest – unabhängig vom möglichen Aufstieg in die Super League. Erst vor wenigen Tagen feierte er seinen 18. Geburtstag, was den Wechsel nach Aarau nun ermöglichte.

Candé ist ein sehr eleganter Spieler, der vom Spielstil an sein grosses Vorbild Thiago Alcantara erinnert. Der Nachwuchsspieler von der Algarveküste ist polyvalent einsetzbar, kommt durch seine Ruhe am Ball vermehrt in der Zentrale zum Einsatz. Beim FC Aarau könnte er vorrangig im Mittelfelzentrum zum Einsatz gelangen – offensiv oder auch defensiv ausgerichtet. Zudem verfügt Candé mit 1,94 Metern Körpergrösse auch über Gardemasse als Innenverteidiger. Eine Position, die er ebenfalls bekleiden kann.

Aaraus Sportchef Sandro Burki sagt zum Neuzugang: “Wir sehen in ihm einen talentierten Spieler mit einem grossen Potenzial. Bei uns soll er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und sowohl als Spieler wie auch als Mensch reifen.”

Der FCA gibt zudem bekannt, dass Abwehrspieler Arijan Qollaku (25) seinen Vertrag um ein Jahre bis Juni 2023 verlängert hat.

Bem-vindo, Ivo! Wir verpflichten den portugiesischen Mittelfeldspieler Ivo Candé (18) für drei Jahre. Zudem wird der Kontrakt mit Arijan Qollaku um eine Saison verlängert. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Jx59k8UDCb#ZämeFörAarau pic.twitter.com/DnD4wNd28p — FC Aarau (@FCAARAU) May 25, 2022

psc 25 Mai, 2022 12:19