Der neue Verein von Aarau-Topskorer Valon Fazliu steht fest

Der FC Aarau verliert seinen Topskorer Valon Fazliu in diesem Sommer an einen Ligakonkurrenten.

Nachdem am Montag verkündet wurde, dass der Ende Juni auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert wird, steht nun fest, wo der 30-Jährige künftig spielen wird: Fazliu heuert laut «SFM Football» bei Yverdon-Sport an, das seine Transferoffensive in diesem Sommer weiter fortsetzt.

Die Romands haben bereits mehrere Neuzugänge verkündet und wollen in der kommenden Saison unbedingt wieder in die Super League aufsteigen. Fazliu soll mit seiner offensiven Wucht dabei helfen, das grosse Ziel zu erreichen. Für den FCA sind ihm in der letzten Spielzeit in 35 Challenge League-Partien 14 Tore und 11 Assists geglückt.