Neuzugang bei Aarau: Milot Avdyli unterschreibt

Der FC Aarau nimmt den 18-jährigen kosovarischen Offensivspieler Milot Avdyli unter Vertrag.

Der Youngster wechselt aus seiner Heimat zum Challenge League-Klub und unterschreibt beim FCA einen Kontrakt bis 2023. Avdyli weilt bereits seit Beginn des Jahres in Aarau und kam auch in den beiden Vorbereitungsspielen gegen den FC Basel und YB zum Einsatz.

Bislang war Avdyli in seiner Heimat für KF Trepca 89 aktiv, wo er im Vorjahr insgesamt 25 Spiele (vier Tore, fünf Vorlagen) in der kosovarischen Superliga bestritt. Zudem wurde er in den vergangenen Jahren regelmässig für die Nachwuchsequipen des Kosovos aufgeboten.

Der FC Aarau nimmt den 18-jährigen Offensivspieler Milot Avdyli vom @fctrepca89 aus der obersten Liga des Kosovos für zweieinhalb Jahre unter Vertrag. Herzlich willkommen, Milot! ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/eJcBuaMJEk#ZämeFörAarau pic.twitter.com/Wbuq2JilIK — FC Aarau (@FCAARAU) February 1, 2021

psc 1 Februar, 2021 13:26