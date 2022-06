Rücktritt beim FC Aarau: Jérôme Thiesson macht Schluss

Der langjährige Super League- und Challenge League-Verteidiger Jérôme Thiesson beendet seine Karriere mit 34 Jahren.

Dies gibt sein Verein FC Aarau am Freitag bekannt. Thiesson wurde einst beim FC Zürich ausgebildet und bestritt dort auch erste Spiele in der Super League. Seit 2019 lief er für den FC Aarau in der Challenge League auf. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine Aktivkarriere. Künftig wird er Aufgaben als Ausbildungscoach bei der Sport Academy Zurich übernehmen und als Cheftrainer beim FC Mutschellen arbeiten.

Wenn eine neue Saison beginnt, bleiben manche Plätze in der Garderobe leer – auch bei uns! Nach 16 Jahren als Profi hat sich @j_thiesson vor einiger Zeit entschieden, seine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen. pic.twitter.com/hAZE2sKF35 — FC Aarau (@FCAARAU) June 17, 2022

