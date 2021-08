Schweizer Talent vom FC Aarau vor Absprung in die Bundesliga

Der erst 17-jährige Mittelfeldspieler Silvan Schwegler von Challenge Ligist FC Aarau weckt Begehrlichkeiten im Ausland.

Nach Angaben von “Blick” steht der Youngster vor dem Absprung zu Bundesligist SC Freiburg. Die Breisgauer wollen sich den Defensivstrategen noch in diesem Sommer angeln und in den eigenen Nachwuchsteams weiter ausbilden. Freiburg hat in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Schweizer Talenten gemacht. Silvan Schwegler könnte sich da einreihen.

Der Schweizer U18-Nationalspieler ist ein Eigengewächs des FC Aarau. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Juni 2022.

psc 6 August, 2021 18:57