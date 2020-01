Stefan Maierhofer löst Vertrag in Aarau auf

Nach Patrick Rossini verlässt mit Stefan Maierhofer ein weiterer Stürmer den FC Aarau.

Wie der Challenge League-Klub am Montagabend mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 37-jährigen Österreicher per sofort aufgelöst. Maierhofer stiess im September 2018 zu den Aaragauern und war in der letzten Saison massgeblich daran beteiligt, dass die Mannschaft die Barrage-Spiele gegen Xamax erreicht hatte. In der laufenden Saison bestritt er noch 14 Ligaspiele und erzielte dabei zwei Tore.

Der FC Aarau hat sich mit seinem Angreifer Stefan «Major» Maierhofer (@6ft75) auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Danke und Servus Major – alles Gute für die Zukunft! ➡️ zur Medienmitteilung: https://t.co/tHQIQF14ae#ZämeFörAarau pic.twitter.com/iPM4ebDuyB — FC Aarau (@FCAarau1902) January 20, 2020

psc 20 Januar, 2020 17:09