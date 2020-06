Cabral verlässt den FC Lausanne-Sport

Mittelfeldspieler Cabral verlässt den FC Lausanne-Sport.

Der Vertrag des 31-jährigen Schweizers mit Wurzeln auf den Kap Verden endete per 31. Mai und wurde von Seiten der Romands nicht verlängert, wie diese am Montagabend mitteilen. Cabral, der einst auch für den FC Basel und den FC Zürich auflief, stiess im Sommer 2018 nach Lausanne und bestritt für die Westschweizer in dieser Saison nur noch zwei Partien.

psc 1 Juni, 2020 21:11