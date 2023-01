Ex-FCL-Profi Chris Kablan kehrt in die Schweiz zurück

Der frühere Luzerner Junior Chris Kablan kehrt nach anderthalb Jahren im Ausland (Belgien & USA) in die Schweiz zurück und heuert bei Challenge Ligist FC Lausanne-Sport an.

Der 28-Jährige wechselt fix zu den Romands und erhält da die Rückennummer 20. Chris Kablan wurde einst beim FC Luzern und in Kriens ausgebildet. Später lief der Linksverteidiger, der in der Abwehr auch andere Positionen bekleiden kann, auch für den FC Thun auf, ehe er sich im Sommer 2021 zunächst Richtung Belgien und später auch in die MLS verabschiedet. Nun kehrt Kablan also in die Schweiz zurück und will Lausanne-Sport bei der Rückkehr in die Super League helfen.

𝗡𝗘𝗪 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗪𝗡. 🔵⚪️ Chris Kablan rejoint le FC Lausanne-Sport en provenance du @SKBeveren. ✍🏼✅ Le Lucernois vient renforcer le secteur défensif du LS et portera le numéro 20. 👉 https://t.co/eZWKP1TEbB#AllezLausanne #BienvenueChris pic.twitter.com/Q9n2Ipcmas — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 24, 2023

psc 24 Januar, 2023 09:43