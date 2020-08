FC Lausanne-Sport verabschiedet Duo

Der FC Lausanne-Sport verabschiedet sich auf seiner Homepage von Alexandre Pasche und Dany Da Silva. Das Duo hat seine Zukunft bisher noch nicht geklärt.

Alexandre Pasche (29) und Dany Da Silva (27) haben den FC Lausanne-Sport verlassen und sind nun offiziell vereinslos. Der Super-League-Aufsteiger hatte die auslaufenden Verträge mit beiden Spielern nicht verlängert, gibt ihnen auf seiner Homepage aber noch ein paar warme Worte mit auf den Weg.

“Es ist an der Zeit, dass zwei der Denkmäler des Klubs einen anderen Weg einschlagen”, schreibt der FCLS. Pasche hatte 2007 sein Profi-Debüt in Lausanne gegeben und war 2015 an den Genfersee zurückgekehrt. Mit 246 Pflichtspielen hat der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler die meisten Spiele seiner Karriere für Lausanne absolviert.

Goalie Da Silva war erstmals 2015 nach Lausanne zurückgekehrt, 2018 ein zweites Mal. Dank seiner Persönlichkeit und Professionalität sei er “von allen bewundert worden”, heisst es in der Hommage. Da Silva kommt auf 18 Einsätze für den FC Lausanne-Sport.

“Wir wünschen ihnen alles Gute für den Rest ihrer Karriere und danken ihnen nochmals für all ihre Investitionen und ihre Liebe zu diesen Farben, diesem Trikot, diesem Logo… Bis bald”, heisst es abschliessend.

aoe 8 August, 2020 10:39