Lausanne verleiht Stéphane Cueni an den FC Wil

Mittelfeldspieler Stéphane Cueni wechselt für die aktuelle Saison auf Leihbasis von Lausanne-Sport zum FC Wil.

Der 21-Jährige wurde bei den Romands ausgebildet, hatte dort zurzeit allerdings wenig Perspektiven auf regelmässige Einsätze. Bereits in der vergangenen Saison war Cueni ausgeliehen, damals an Stade Lausanne-Ouchy. Er kommt meist im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen.

𝗦𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗖𝘂𝗲𝗻𝗶 est prêté cette saison au @FCW1900. Le FC Lausanne-Sport lui souhaite une bonne saison. pic.twitter.com/DJ1k7tW4VI — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 4, 2022

psc 4 August, 2022 15:39