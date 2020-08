Lausanne-Sport schnappt sich einen Fulham-Verteidiger

Super League-Aufsteiger Lausanne-Sport präsentiert mit dem deutschen Innenverteidiger Moritz Jenz einen Neuzugang.

Der 21-Jährige wechselt aus der zweiten Mannschaft von Premier League-Aufsteiger Fulham zu den Romands, wo er für drei Jahre bis 2023 unterschreibt. In der vergangenen Saison kam Moritz Jenz zu sechs Einsätzen in der Premier League 2, wobei er die U23 von Fulham dabei dreimal als Kapitän anführte. Aufgewachsen ist er ursprünglich in Berlin.

psc 25 August, 2020 17:43