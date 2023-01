Lausanne-Sport verlängert mit Goalie Thomas Castella gleich bis 2028

Der FC Lausanne-Sport plant langfristig mit seinem Goalie Thomas Castella.

Der 29-jährige Keeper, der bereits seit 2012 unter Vertrag steht, hat jetzt einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2028 (!) unterzeichnet. Castella war in dieser Saison bis zu einer Ellbogenverletzung die Nummer 1 bei den Romands und will mit diesen in die Super League zurückkehren.

𝗖𝗔𝗦𝗧𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 💙🤍 Le FC Lausanne-Sport est fier d’annoncer la prolongation de Thomas Castella. Arrivé au LS en 2012, notre gardien s’est lié au club jusqu’en 2028. ✍🏼🔥 👉 https://t.co/nK7wZ2upB5#AllezLausanne #Castella2028 pic.twitter.com/XwcPteSLS4 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 27, 2023

psc 27 Januar, 2023 17:53