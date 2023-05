Lausanne-Verteidiger Archie Brown bei Celtic & Rangers hoch im Kurs

Der englische Linksverteidiger Archie Brown sorgt in dieser Saison bei Lausanne-Sport vor allem durch seine Offensivqualitäten für Furore. Der 20-Järige steht nun im Visier beider Klubs aus Glasgow.

Laut "The Mail" schielen unter anderem Celtic und die Rangers auf den Linksfuss. Archie Brown kommt in dieser Saison in 33 Ligaspielen auf fünf Tore und vier Assists. Die Saison will er am Samstag mit dem direkten Aufstieg mit Lausanne krönen.

Ob er nächste Saison auch noch für die Romands spielt, wo er seit Sommer 2021 unter Vertrag steht, ist ungewiss. Auch der FC Kopenhagen sowie deutsche, italienische, englische und portugiesische Vereine haben ihn auf dem Schirm. Vertraglich ist Brown bis 2025.

psc 26 Mai, 2023 10:37