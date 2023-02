Senegal-Stürmer Aliou Baldé vor Wechsel nach Lausanne

Der FC Lausanne-Sport steht vor einem weiteren Zuzug in der Offensive: Der senegalesische Nachwuchsnationalspieler Aliou Baldé soll zu den Romands wechseln.

Gemäss «1908.nl» steht Lausanne vor einer Einigung mit Feyenoord, wo der 20-jährige Flügelstürmer bis 2025 unter Vertrag steht. Derzeit ist Baldé an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht ausgeliehen. Dort erzielte er in dieser Saison in bisher 15 Ligaspielen acht Treffer.

Nun wird Baldé seine Zelte in den Niederlanden wohl abbrechen und in die Schweiz wechseln.

psc 31 Januar, 2023 15:41