Supertalent Alvyn Sanches verlängert bei Lausanne-Sport

Der FC Lausanne-Sport verlängert den Vertrag mit Mittelfeldspieler Alvyn Sanches.

Der 19-Jährige ist ein Eigengewächs des Klubs und nimmt in der Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin bereits eine sehr wichtige Rolle ein. In der laufenden Saison hat er in 17 Challenge League-Spielen vier Treffer erzielt und drei weitere Assists beigesteuert. Sanches bindet sich nun bis 2026 an die Romands.

psc 20 Dezember, 2022 18:46