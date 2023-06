Torjäger Aldin Turkes heuert beim FC Winterthur an

Nachdem die Karriere von Mittelstürmer Aldin Turkes wegen eines Kreuzbandrisses ziemlich ins Stocken geraten ist, findet der 27-jährige Zuger nun in Winterthur eine neue Herausforderung.

Der Angreifer verlässt Lausanne-Sport ablösefrei und verpflichtet sich für zwei Spielzeiten beim FC Winterthur, wie "Blue"-Reporter Daniel Romano twittert. Turkes kam in der abgelaufenen Saison in Lausanne nur noch zu 14 Einsätzen, nachdem er bis zu einem Kreuzbandriss Ende 2020 einst der Torjäger vom Dienst war. In diese Rolle möchte der Stürmer in Winterthur nun wieder schlüpfen.

Die Zürcher geben ausserdem bekannt, dass Innenverteidiger Roy Gelmi (28) seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert hat.

psc 20 Juni, 2023 21:32