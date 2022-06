Exotischer Wechsel: Schaffhausen-Profi Drilon Kastrati geht nach Armenien

Mittelfeldspieler Drilon Kastrati verlässt den FC Schaffhausen und schliesst sich dem armenischen Klub FC Ararat Jerewan an.

Der 25-jährige Schweizer mit kosovarischen Wurzeln hat eine neue Herausforderung gesucht und diese nun gefunden. Mit Ararat Jerewan nimmt er in der kommenden Saison an der Conference League teil. Ursprünglich ausgebildet wurde bei den Grasshoppers. Vor drei Jahren wechselte er nach Schaffhausen, wobei er zunächst eine Saison an die U19 des SC Freiburg ausgeliehen wurde. Nun verabschiedet er sich vorerst aus der Schweiz.

psc 17 Juni, 2022 17:36