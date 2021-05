Der FC Schaffhausen erhält die Lizenz in 2. Instanz

Die Swiss Football League erteilt dem FC Schaffhausen die Lizenz für die kommende Saison.

Die Munotstädter waren der einzige Verein aus der Super League und Challenge League, der die Lizenz im wegen der Coronakrise vereinfachten Verfahren nicht in erster Instanz erhalten hatte. Es ging um offene Fragen bezüglich des Stadions. Die Unklarheiten sind nun beseitigt, die Anforderungen der SFL wurden erfüllt. Somit kann auch der FC Schaffhausen in der kommenden Saison an der Meisterschaft teilnehmen.

ℹ️ Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League erteilt dem @fcschaffhausen die erforderliche Spiellizenz für die Saison 2021/22 in der Challenge League.

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/Q1ghGUaK5m — Swiss Football League (@News_SFL) May 18, 2021

psc 18 Mai, 2021 15:34