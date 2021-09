Der FC Schaffhausen hat seinen neuen Trainer gefunden

Der FC Schaffhausen hat am Mittwoch seinen neuen Trainer präsentiert: Der Nordmazedonier Artim Sakiri übernimmt das Amt.

Eigentlich hätte Schaffhausen nach dem Abgang von Murat Yakin dessen Bruder Hakan zum neuen Cheftrainer ernennen wollen. Da dieser nicht über die notwendigen Diplome verfügt, musste ein neuer Mann her. Die Wahl fiel nun auf den 47-jährigen Artim Sakiri. Als Profi spielte er einst für den FC Vaduz, ansonsten gab es noch wenig Berührungen zum hiesigen Fussball. Als Trainer war Sakiri bislang in Nordmazedonien, Albanien und Malta tätig. Er wird seine Arbeit in Schaffhausen aufnehmen, sobald die notwendige Arbeitsbewilligung eintrifft.

