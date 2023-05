FC Schaffhausen trennt sich von Hakan Yakin

Hakan Yakin ist nicht mehr länger Cheftrainer des FC Schaffhausen. Klubbesitzer Roland Klein bestätigt die sofortige Trennung.

Der FC Schaffhausen befindet sich auf der Such nach einem Trainer. Klubbesitzer Roland Klein bestätigt gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten" die Trennung von Hakan Yakin: "Es war der Wunsch von Hakan, das Ganze per sofort zu beenden. Wir haben gemerkt, dass es einfach nicht mehr passt. Hakan hatte nicht mehr die Leidenschaft wie zu Beginn seiner Tätigkeit."

Yakin hatte den Trainerposten in der Munotstadt im September vorigen Jahres übernommen, amtete zuvor aber schon viele Jahre als Co-Trainer. Yakin hatte schon die letzten beiden Spiele in der Challenge League gefehlt und wird nun nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehren.

Das Chefamt wird bis Ende Saison Assistenztrainer Selcuk Sasivari übernehmen, bevor sich die Schaffhausen-Macher auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Die sofortige Yakin-Trennung folgte aufgrund unterschiedlicher Erwartungen und Vorstellungen für die Zukunft.

Weil Yakin nicht über die nötige Lizenz verfügt, war zunächst lange fraglich, ob der Doppelbürger überhaupt als Trainer arbeiten darf. Yakin wurde dann in den Lehrgang beim türkischen Verband aufgenommen und erhielt daraufhin die Genehmigung.

aoe 20 Mai, 2023 16:14