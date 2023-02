Guillermo Padula kehrt von Bellinzona nach Schaffhausen zurück

Der uruguayische Innenverteidiger Guillermo Padula verlässt die AC Bellinzona nach einer halben Saison wieder und kehrt zu seinem Ex-Klub FC Schaffhausen zurück.

Der 25-jährige Abwehrspieler wird bis zum Ende dieser Spielzeit an die Munotstädter ausgeliehen. Insgesamt bestritt er für Schaffhausen in der Vergangenheit 59 Pflichtspiele und steuerte dabei auch sieben Tore bei. In der aktuellen Saison kam Padula in Bellinzona insgesamt auf 19 Einsätze.

Schaffhausens Präsident Roland Klein freut sich über den Las Minute-Transfer: «Guillermo war mit seiner Zweikampfstärke und seiner offensiv ausgerichteten Art ein wichtiger Teil unserer Mannschaft in der vergangenen Saison. Aus diesem Grund sind wir sehr glücklich, dass wir ihn jetzt wieder zurück im Kader begrüssen dürfen.»

psc 16 Februar, 2023 14:45