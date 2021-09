Neuer Goalie: FC Schaffhausen verpflichtet Dario Marzino

Nach dem Abgang von Amir Saipi hat der FC Schaffhausen erfolgreich auf der Goalieposition reagiert und den vereinslosen Dario Marzino unter Vertrag genommen.

Der FC Schaffhausen hat sich einen neuen Goalie in den Kader geholt. Dario Marzino unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Das gibt der Zweitligist offiziell bekannt.

Eine Ablöse muss aufgrund seiner Vereinslosigkeit nicht entrichtet werden. Der gebürtig aus Thun stammende Marzino liess sich fussballerisch beim BSC Young Boys ausbilden und spielte in der vergangenen Saison beim FC Winterthur.

An der Schützenwiese war Marzino in der vorigen Spielzeit Stammkraft und absolvierte 36 Pflichtspiele. In der Munotstadt wird sich der 25-Jährige zunächst hinter Francesco Ruberto einordnen.

aoe 25 September, 2021 12:25