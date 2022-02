Perfekt: Raul Bobadilla unterschreibt in der Challenge League

Der paraguayische Torjäger Raul Bobadilla ist zurück in der Schweiz: Er unterschreibt bei Challenge Ligist FC Schaffhausen.

Wie die Munotstädter am Montag bekanntgibt, ist der 34-jährige Angreifer in Schaffhausen angekommen und wird das Team verstärken, sobald die notwendige Arbeitsbewilligung eintrifft. Bobadilla kennt die Schweiz bestens, lief er in der Vergangenheit doch bereits für GC, YB und den FC Basel auf. In der Bundesliga sammelte er Erfahrungen bei Gladbach und dem FC Augsburg. Zuletzt war er in seiner paraguayischen Heimat bei Guarani tätig. Nun folgt wieder die Rückkehr nach Europa.

psc 21 Februar, 2022 10:59