Raul Bobadilla vor Rückkehr in die Schweiz

Der paraguayische Torjäger Raul Bobadilla könnte demnächst in die Schweiz zurückkehren.

Laut “Blick” kämpft Schaffhausens Trainer Murat Yakin im Hinblick auf die nächste Saison um eine Verpflichtung des 33-Jährigen. Unter Yakin spielte Raul Bobadilla einst bereits bei Concordia Basel und beim FCB. Inzwischen spielt der Angreifer, der einst auch in der Bundesliga auflief, wieder in Südamerika.

In seiner Heimat ist er beim Club Guarani Captain. Jüngst übernahm der Verein die Rechte an ihm, der Vertrag läuft bis 2022. Im vergangenen Jahr stellte Bobadilla allerdings klar: “Es ist mein Ziel, wieder in Deutschland oder in der Schweiz zu spielen. Ich bin bereit, auf viel Geld zu verzichten. Nach der Karriere sehe ich meine Zukunft sowieso eher in der Schweiz als in Südamerika, auch wegen der Kinder.”

psc 9 Juli, 2020 09:24