Suche beendet: Murat Yakin wird neuer Nati-Coach

Fast zwei Wochen nachdem der Schweizer Fussballverband die Vertragsauflösung mit Vladimir Petkovic bekanntgegeben hat, scheint die Suche nach einem Nachfolger erfolgreich abgeschlossen worden zu sein. Einem Medienbericht zufolge wird Murat Yakin neuer Nati-Trainer.

Dominique Blanc und seine Assistenten hatten in den letzten Tagen viel zu tun. Der SFV-Präsident ist mit der Suche nach einem Nachfolger für Vladimir Petkovic beschäftigt. Blanc und Co. sind nun offenbar fündig geworden.

Nach Informationen des Portals “Nau.ch” wird Murat Yakin zukünftig die Nati betreuen. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler verfügt über weitreichende Erfahrung, coachte bereits den FC Luzern, den FC Basel, Spartak Moskau und aktuell den Zweitligisten FC Schaffhausen. Ob Yakin sein Engagement dort beenden oder weiterführen wird, ist offen.

Petkovic hatte vor Kurzem um die Auflösung seines noch gültigen Vertrags gebeten und sich im Anschluss daran Girondins Bordeaux angeschlossen. Mit seinem neuen Klub startet Petkovic am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Clermont Foot in die neue Saison.

Nun soll die Wahl des SFV also auf Yakin gefallen sein, der in Petkovics grosse Fussstapfen treten wird. Dieser hatte die Nati an der Europameisterschaft bis ins Viertelfinale gecoacht. Der momentan vereinslose René Weiler soll sich ebenfalls bis zuletzt im Rennen befunden haben.

aoe 7 August, 2021 18:04