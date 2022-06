Torjäger Rodrigo Pollero kehrt ins Tessin zurück

Der ehemalige Challenge League-Torschützenkönig Rodrigo Pollero schliesst sich Challenge League-Aufsteiger Bellinzona an.

Der 25-Jährige schliesst sich somit innert Jahresfrist dem vierten Verein an. In der vergangenen Saison war Pollero zunächst an den FC Zürich und später an Lausanne-Sport ausgeliehen. Bei beiden Klubs konnte sich der Uruguayer aber nicht ganz wie gewünscht in Szene setzen. Nun verlässt er den FC Schaffhausen definitiv und kehrt ins Tessin zurück, wo er einst beim FC Chiasso seine Karriere in der Schweiz begonnen hatte.

Polleros erfolgreichste Saison war jene von 2020/21, wo er mit 19 Saisontreffern zum Rekordtorschützen der Challenge League avancierte.

