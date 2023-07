Sion-Profi Musa Araz unterschreibt in Winterthur

Mittelfeldspieler Musa Araz, der zuletzt während drei Jahren für den FC Sion spielte, kommt neu beim FC Winterthur unter.

Wie die Zürcher mitteilen, unterschreibt der 29-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag für zwei Jahre bis 2025. Musa Araz ist auf der Schützenwiese kein Unbekannter: In der Saison 2015/16 stiess er vom FC Basel auf Leihbasis zum FCW und absolvierte in der Challenge League und im Schweizer Cup 22 Spiele.

Ausgebildet wurde der Fribourger hauptsächlich beim FC Basel. Danach führte der Weg über die Challenge League (50 Einsätze mit Le Mont und dem FCW) zum FC Lausanne-Sport in die Super League und 2017-19 in die höchsten beiden türkischen Ligen (41 Einsätze mit Konyaspor, Afyonspor, Bursaspor). Für Xamax kam Musa Araz wieder zurück in die Schweiz und absolvierte mit dem Traditionsklub 14 Spiele in der Super League. Nach dem Abstieg der Neuenburger wechselte er 2020 zum FC Sion, für den er bis zum Abstieg 71-mal im Einsatz stand.

psc 17 Juli, 2023 16:29