FC Stade Lausanne Ouchy verlängert mit Rafidine Abdullah

Nach starken anderthalb Jahren hat der FC Stade Lausanne Ouchy den Vertrag mit Rafidine Abdullah verlängert.

Der FC Stade Lausanne Ouchy und Rafidine Abdullah verlängern ihre Zusammenarbeit. Das gibt der Schweizer Zweitligist in einem Statement offiziell bekannt. Zur Vertragslänge macht SLO allerdings keine Angaben.

Lausanne holte Abdullah im Januar vergangenen Jahres aus der Vereinslosigkeit. Seitdem absolvierte er 38 Pflichtspiele mit drei Toren. Weil der 27-Jährige am Genfer See derart stark aufspielte, wurde er auch wieder in das Aufgebot der Nationalmannschaft der Komoren nominiert.

“Ein Spieler mit unbestreitbaren Qualitäten, dessen Mentalität und Geisteshaltung auf und neben dem Platz auch von den Vereinsmitgliedern gelobt und geschätzt wird”, heisst es.

➕ 𝗥𝗮𝗳𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 ! L'international comorien 🇰🇲 Rafidine Abdullah, présent au SLO depuis début 2020, poursuivra son parcours au SLO ! 🔴⚪#AllezSLO 🦁https://t.co/Z6eKtBwvbo — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) August 10, 2021

aoe 10 August, 2021 18:08