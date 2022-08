Stade Lausanne Ouchy holt vereinslosen Liridon Mulaj

Der FC Stade Lausanne Ouchy hat sich für die Mission Aufstieg noch mal in der Breite verstärkt. Zum Nulltarif kommt Liridon Mulaj an den Genfersee.

Liridon Mulaj ist ab sofort für den FC Stade Lausanne Ouchy spielberechtigt. Nach Angaben des Zweitligisten hat der 23-Jährige einen Vertrag mit unbekannter Länge unterschrieben. Mulaj stand die letzten beiden Saisons in Diensten des SC Kriens, bei dem er zuletzt gesetzt war.

Mulaj begann seine Karriere beim FC Biel, bevor er 2013 in den Nachwuchs von Neuchatel Xamax wechselte. Bei den Neuenburgern durchlief Mulaj verschiedene Stationen in der Jugend. Im Alter von 17 Jahren bestritt der offensive Mittelfeldspieler mit Xamax seine ersten Spiele in der Challenge League, bevor er zwei Saisons später auf Leihbasis zum FC Winterthur wechselte.

Nach seiner Rückkehr spielte Mulaj eine Saison in der Super League mit Xamax, wo er 32 Spiele absolvierte und sieben Tore erzielte. Danach wechselte der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler 2020 ablösefrei zum SC Kriens, wo er bis diesen Sommer 67-mal (10 Tore, 6 Vorlagen) im grün-weissen Trikot auflief.

✍️ 𝙇𝙄𝙍𝙄𝘿𝙊𝙉 𝙈𝙐𝙇𝘼𝙅 𝙀𝙎𝙏 𝙎𝙏𝘼𝘿𝙄𝙎𝙏𝙀 Le milieu de terrain de 23 ans 𝐋𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨𝐧 𝐌𝐮𝐥𝐚𝐣 rejoint librement le SLO !

aoe 20 August, 2022 11:09