Stade-Lausanne-Ouchy setzt Transferoffensive fort: Akichi unterschreibt vor Saisonstart

Challenge Ligist Stade-Lausanne-Ouchy verstärkt sich kurz vor Saisonstart noch einmal. Der ivorische Mittelfeldspieler Ogou Akichi unterschreibt bei den Romands.

Der 32-jährige Routinier stand zuletzt während drei Jahren bei der AS Nancy unter Vertrag. In der vergangenen Saison stieg der Klub aus der Ligue 2 in die Drittklassigkeit ab. Akichi verlässt den Verein nun und schliesst sich ablösefrei Stade Lausanne-Ouchy an.

psc 14 Juli, 2022 14:11