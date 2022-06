Aufsteiger Winterthur steht vor dem ersten Top-Transfer

Der FC Winterthur muss sich im Hinblick auf die neue Saison und die Teilnahme an der Super League unbedingt noch verstärken, zumal einige Leistungsträger zu anderen Vereinen abwandern könnten. Mit Dominik Schwizer steht ein Spieler des FC Thun im Visier der Zürcher.

Der 25-jährige Flügelspieler glänzte in der vergangenen Challenge League-Saison als siebenfacher Torschütze und elffacher Assistgeber. Gemäss “Landbote” zeigt Winterthur Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Juniors von Rapperswil-Jona. Da dessen Vertrag im Berner Oberland Ende Juni ausläuft, ist er ablösefrei zu haben. Bei einem Wechsel nach Winterthur könnte Schwizer wieder in der Super League spielen, wo er bisher erst eine Saison verbracht hat. Wahrscheinlich gibt es für ihn nach einer starken Saison aber auch noch weitere Interessenten.

psc 3 Juni, 2022 10:43