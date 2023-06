Dimitri Oberlin verlässt den FC Thun wieder

Das einstige Basler Supertalent Dimitri Oberlin verlässt den FC Thun nach einer Saison wieder. Auch Alexandre Jankewitz und Simon Loosli haben im Berner Oberland keine Zukunft mehr.

Oberlin war in der abgelaufenen Saison von Servette an Thun ausgeliehen. In 22 Challenge League-Spielen markierte er jeweils vier Tore und vier Assists. Zu einer Weiterbeschäftigung kommt es nicht. Der 25-Jährige kehrt erst einmal nach Genf zurück, wo sein Vertrag noch für eine weitere Saison läuft.

Auch der Leihvertrag von Alexandre Jankewitz endet in diesem Sommer. Die Zukunft des Mittelfeldspielers steht schon fest: Winterthur leiht den 21-Jährigen für die kommende Saison von YB aus.

Aussenverteidiger Simon Loosli verlässt den FC Thun, da sein Ende Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Der 21-Jährige kam vorwiegend für die U21-Mannschaft zum Einsatz.

psc 8 Juni, 2023 19:03