Gerndt ist da: Viel Erfahrung für Thuns Offensive

Geballte Erfahrung für die Offensive des FC Thun: Alexander Gerndt bindet sich zunächst für ein Jahr an den Klub aus dem Berner Oberland.

Alexander Gerndt wird in der kommenden Saison in der Challenge League auf Torejagd gehen. Der FC Thun gibt die Verpflichtung des erfahrenen Angreifers bekannt, der sich zunächst für ein Jahr an die Berner Oberländer bindet und über eine Option auf eine weitere Saison verfügt.

“Abgesehen von allen fussballerischen Qualitäten, die ausser Diskussion stehen, bringt Alexander Gerndt menschlich sehr viele Qualitäten mit nach Thun. Während seiner Karriere hat er nie mit grossen Tönen oder Starallüren auf sich aufmerksam gemacht”, sagt Thun-Trainer Carlos Bernegger zur Gerndt-Verpflichtung.

Der 34 Jahre alte Schwede ist seit 2013 ununterbrochen in der Super League unterwegs, spielte dort für den BSC Young Boys und bis zuletzt den FC Lugano, bei dem er keinen neuen Vertrag mehr erhielt. Gerndt kann auf 220 Spiele in der ersten Schweizer Liga mit 94 Torbeteiligungen verweisen.

Der FC Thun Berner Oberland freut sich, über die Verpflichtung von Alexander Gerndt. Herzlich willkommen Alexander!

👉 Medienmitteilung: https://t.co/qjTJQHhYin#wahriliebi pic.twitter.com/KyXjqA1k37 — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) July 3, 2021

aoe 4 Juli, 2021 11:21