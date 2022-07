Hoarau zum FC Thun? Sportchef Albrecht bezieht Stellung

Guillaume Hoarau ist nach seinem Abgang vom FC Sion vereinslos. Ob sich der FC Thun nun in Stellung bringen könnte, um den Franzosen zu verpflichten?

Wieder mal wieder Guillaume Hoarau mit dem FC Thun in Verbindung gebracht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Der Stürmer bei den Berner Oberländern anheuern wird. Thun-Sportboss Dominik Albrecht hat nun gegenüber der “Berner Zeitung” klargestellt, dass man sich mit dem Routinier nicht konkret beschäftige.

Albrecht wolle zwar nichts kategorisch ausschliessen, “weil man im Fussball ganz grundsätzlich nichts ausschliessen kann” – doch wahrscheinlich ist ein Transfer nicht. “Als 38-Jähriger würde Hoarau – bei all seinen Qualitäten – nicht in unser Konzept passen”, so der Thun-Sportchef.

adk 8 Juli, 2022 11:40