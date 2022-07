Perfekt: YB verleiht Toure an den FC Thun und sichert sich Option

Yannick Toure wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von den Berner Young Boys zum FC Thun Berner Oberland. Dies gaben die Vereine nun bekannt.

Bei den Young Boys absolvierte Yannick Toure alle Nachwuchsstufen bis zur U21. 2018 wechselte der mittlerweile 21-Jährige von dort aus in die Nachwuchsabteilung des Premiere League Clubs Newcastle United, bevor er vergangenen Sommer bei den Young Boys einen Profivertrag bis 2024 unterschrieb. Während der Rückrunde der vergangenen Saison war der Angreifer in die Challenge League ausgeliehen, wo er für den FC Wil 17 Partien bestritt und sechs Tore schoss.

FC Thun-Cheftrainer Mauro Lustrinelli sagt zur Ausleihe: “Yannick ist ein schneller und athletischer Stürmer. Er hat eine grosse physische Präsenz und ist zudem stark im Abschluss.” Auch FC Thun-Sportchef Dominik Albrecht zeigt sich zufrieden: “Yannick passt sehr gut in unser Konzept. Er ist aus der Region und es freut mich, dass er bei uns in Thun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will.” Im Leihvertrag gibt es eine Klausel, wonach Toure in der Winterpause von YB vorzeitig zurückgeholt werden kann, sollte es die Kadersituation erfordern.

