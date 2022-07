Rückkehr perfekt: Leonardo Bertone spielt wieder für den FC Thun

Mittelfeldspieler Leonardo Bertone läuft ab sofort wieder für den FC Thun auf.

Nach zwei Jahren beim belgischen Klub Waasland-Beeveren kehrt der 28-jährige Spielgestalter wieder ins Berner Oberland zurück, wo er bereits von Januar bis September 2020 spielte. Bertone unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. Er ist bereits im Trainingslager der Thuner im Saanenland angekommen und trainiert dort ab Dienstag mit.

“Mit seiner Erfahrung wird Bertone bei uns eine Leaderrolle übernehmen”, sagt FC Thun-Sportchef Dominik Albrecht. Das sieht auch Bertone so: “Ich gehöre zu den routinierten Spielern im Team und freue mich Teil dieser jungen hungrigen Mannschaft zu sein. Gemeinsam wollen wir etwas aufbauen und erreichen”. Thuns Cheftrainer Mauro Lustrinelli zeigt sich sehr erfreut über den Zuzug: “Leo ist mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung ein kompletter Mittelfeldspieler «box to box» und vielseitig einsetzbar. Er ist sehr gut am Ball, aber auch gegen den Ball.”

Er ist zurück! Mittelfeldspieler Leonardo Bertone unterschreibt beim FC Thun Berner Oberland einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Leo ist bereits heute im Trainingslager im Saanenland angekommen. Willkommen! Mitteilung 👉 https://t.co/1QLs4ilz7P pic.twitter.com/Hmh9RyY7L8 — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) July 4, 2022

psc 4 Juli, 2022 19:29