Thuns Skorer Dominik Schwizer wechselt nach Lausanne

Super League-Absteiger Lausanne-Sport präsentiert den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Vom FC Thun wechselt Flügelspieler Dominik Schwizer zu den Romands.

Der 25-Jährige, der in der abgelaufenen Saison für Thun in der Challenge League sieben Treffer markierte und elf Assists beisteuerte, unterschreibt in Lausanne für mehrere Jahre. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, da der Vertrag von Schwizer im Berner Oberland Ende Juni ausläuft.

𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐓𝐎𝐖𝐍 ✍🏼🔥 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗸 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗶𝘇𝗲𝗿 rejoint la capitale vaudoise en signant au FC Lausanne-Sport. 🔵⚪️#AllezLausanne #BienvenueDominik — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 7, 2022

psc 7 Juni, 2022 15:09